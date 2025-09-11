Автомобильный портал Motorpage
11 сен 2025

Почему система поощрений за сообщения о пьяных водителях не работает?

Почему система поощрений за сообщения о пьяных водителях не работает?
Автор фото: ru.freepik.com

Власти Республики Алтай признали провал системы выплат гражданам за сообщения о нетрезвых водителях. Закон был принят в 2024 году и обещал информаторам по 5 тысяч рублей за подтвержденное обращение, однако за год не было подано ни одного заявления, несмотря на выделенные из бюджета 1,5 миллиона рублей

При этом жалобы в полицию все же поступают. Только за первое полугодие 2025 года зарегистрировано 62 сообщения о пьяных за рулем. Однако граждане не спешат оформлять вознаграждения, поскольку процедура требует раскрытия персональных данных, а это устраивает далеко не всех.

Глава региона Андрей Турчак заявил о необходимости упростить систему и перевести ее в автоматизированный формат. Статистика показывает, что проблема остается достаточно серьезной. С января по май 2025 года в Алтае задержали 690 нетрезвых водителей.

Аналогичные программы действуют еще в 10 субъектах РФ, включая Коми, ЯНАО, Амурскую и Нижегородскую области. Размер выплат варьируется от 2 до 7 тысяч рублей. Но и там гражданская активность невысока. В Туве, например, премия в 2,5 тысячи рублей не вызвала интереса, хотя число аварий с участием пьяных водителей выросло на 37%.

На Ямале, напротив, отмечают регулярные сообщения о нарушителях, но многие жители принципиально отказываются от денег, объясняя это «гражданской позицией». Чтобы стимулировать активность, власти округа планируют в 2026 году увеличить размер выплат до 5 тысяч рублей.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi RS3 Sportback (2025)

Audi прощается со своим 5-цилиндровым мотором

11 сентября 2025

Правительство одобрило автоматическую проверку ОСАГО по камерам

11 сентября 2025
LADA Vesta SE (2025)

Три новые версии Lada Vesta выйдут на рынок до конца года

11 сентября 2025
Xpeng P7 (2025)

Xpeng представил конкурента Tesla с запасом хода 820 км

10 сентября 2025

«Интерьер из 1995-го»: дизайн-директор Mercedes раскритиковал концепты Audi и BMW

10 сентября 2025
Ferrari 849 Testarossa (2026)

Ferrari Testarossa возродили в виде 1036-сильного гибрида

10 сентября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely EX5 - geely ex5 (2025) плавно, комфортно и с музыкой Тест драйв
09 сентября 2025

Geely EX5
"Плавно, комфортно и с музыкой"
Lada Iskra - lada iskra (2025) разумная целесообразность
Тест драйв
04 сентября 2025

Lada Iskra
"Разумная целесообразность"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) в поисках энергии атлантов
Тест драйв
28 августа 2025

Exeed Exlantix ET
"В поисках энергии Атлантов"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 3 3 7