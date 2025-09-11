Почему система поощрений за сообщения о пьяных водителях не работает?

Власти Республики Алтай признали провал системы выплат гражданам за сообщения о нетрезвых водителях. Закон был принят в 2024 году и обещал информаторам по 5 тысяч рублей за подтвержденное обращение, однако за год не было подано ни одного заявления, несмотря на выделенные из бюджета 1,5 миллиона рублей

При этом жалобы в полицию все же поступают. Только за первое полугодие 2025 года зарегистрировано 62 сообщения о пьяных за рулем. Однако граждане не спешат оформлять вознаграждения, поскольку процедура требует раскрытия персональных данных, а это устраивает далеко не всех.

Глава региона Андрей Турчак заявил о необходимости упростить систему и перевести ее в автоматизированный формат. Статистика показывает, что проблема остается достаточно серьезной. С января по май 2025 года в Алтае задержали 690 нетрезвых водителей.

Аналогичные программы действуют еще в 10 субъектах РФ, включая Коми, ЯНАО, Амурскую и Нижегородскую области. Размер выплат варьируется от 2 до 7 тысяч рублей. Но и там гражданская активность невысока. В Туве, например, премия в 2,5 тысячи рублей не вызвала интереса, хотя число аварий с участием пьяных водителей выросло на 37%.

На Ямале, напротив, отмечают регулярные сообщения о нарушителях, но многие жители принципиально отказываются от денег, объясняя это «гражданской позицией». Чтобы стимулировать активность, власти округа планируют в 2026 году увеличить размер выплат до 5 тысяч рублей.