Подмосковье опередило Москву по числу пешеходов-нарушителей

Статистика МВД РФ по итогам 2024 года выявила неожиданный лидер по числу нарушителей среди пешеходов. Больше всего случаев зафиксировано в Подмосковье – свыше 118 тысяч

Москва, несмотря на более плотный трафик и численность населения, оказалась на втором месте с 95,6 тысячи нарушений. Замыкает тройку Санкт-Петербург и Ленинградская область – здесь инспекторы ГИБДД зарегистрировали 68,7 тысяч случаев.

По данным ведомства, большинство нарушений связано с переходом дороги в неположенном месте или игнорированием сигналов светофора. Эксперты отмечают, что большее количество нарушителей в Подмосковье может быть связано с обилием крупных трасс и пригородных магистралей, где пешеходы часто выбирают «короткий путь» через проезжую часть.