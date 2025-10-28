Подзаряжаемые гибриды под ударом: реальность оказалась куда грязнее обещаний

Новые данные европейской организации Transport and Environment поставили под сомнение экологические преимущества перезаряжаемых гибридов. Аналитики изучили информацию об 800 тысячах PHEV-гибридах, зарегистрированных в Европе с 2021 по 2023 годы, и выяснили, что реальные выбросы таких машин почти в пять раз выше паспортных

Если в 2021 году разница между расчетными и фактическими значениями составляла 3,5 раза, то уже в 2023 году разрыв вырос до 4,9 раза. При этом производители продолжают заявлять о снижении уровня загрязнения, однако вред, наносимый гибридами, на практике лишь увеличивается. Эксперты подчеркивают, что по экологичности эти автомобили лишь немного превосходят традиционные модели с двигателем внутреннего сгорания.

Главной причиной расхождения стал характер эксплуатации. Заводы рассчитывают, что владельцы будут чаще использовать режим электротяги, однако в реальной жизни подавляющее большинство поездок осуществляется с участием бензинового или дизельного двигателя. Исследование показало, что только 27% от всех поездок происходит исключительно на электричестве, когда компании предрекали данный показатель на уровне 84%.

Кроме того, покупатели нередко вводятся в заблуждение обещанием экономии топлива. В реальности оказалось, что расходы на эксплуатацию гибрида на 500 евро в год выше, чем заявляют производители.

Сейчас гибриды в Европе во многом являются инструментом выживания автопроизводителей на рынке. Европейские законодатели требуют от компаний перехода на электрификацию, когда большая часть потребителей предпочитает традиционные автомобили с ДВС. В данном контексте гибриды становятся единственным выходом из ситуации, и компании предпочитают завышать экологичность таких автомобилей, чтобы найти своеобразный компромисс с европейским правительством.