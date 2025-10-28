Автомобильный портал Motorpage
28 окт 2025

Подзаряжаемые гибриды под ударом: реальность оказалась куда грязнее обещаний

Подзаряжаемые гибриды под ударом: реальность оказалась куда грязнее обещаний
Автор фото: из открытых источников

Новые данные европейской организации Transport and Environment поставили под сомнение экологические преимущества перезаряжаемых гибридов. Аналитики изучили информацию об 800 тысячах PHEV-гибридах, зарегистрированных в Европе с 2021 по 2023 годы, и выяснили, что реальные выбросы таких машин почти в пять раз выше паспортных

Если в 2021 году разница между расчетными и фактическими значениями составляла 3,5 раза, то уже в 2023 году разрыв вырос до 4,9 раза. При этом производители продолжают заявлять о снижении уровня загрязнения, однако вред, наносимый гибридами, на практике лишь увеличивается. Эксперты подчеркивают, что по экологичности эти автомобили лишь немного превосходят традиционные модели с двигателем внутреннего сгорания.

Главной причиной расхождения стал характер эксплуатации. Заводы рассчитывают, что владельцы будут чаще использовать режим электротяги, однако в реальной жизни подавляющее большинство поездок осуществляется с участием бензинового или дизельного двигателя. Исследование показало, что только 27% от всех поездок происходит исключительно на электричестве, когда компании предрекали данный показатель на уровне 84%.

Кроме того, покупатели нередко вводятся в заблуждение обещанием экономии топлива. В реальности оказалось, что расходы на эксплуатацию гибрида на 500 евро в год выше, чем заявляют производители.

Сейчас гибриды в Европе во многом являются инструментом выживания автопроизводителей на рынке. Европейские законодатели требуют от компаний перехода на электрификацию, когда большая часть потребителей предпочитает традиционные автомобили с ДВС. В данном контексте гибриды становятся единственным выходом из ситуации, и компании предпочитают завышать экологичность таких автомобилей, чтобы найти своеобразный компромисс с европейским правительством.

При написании новости использовалась информация:
transportenvironment

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia EV4 GT

Kia EV4 GT готовится стать новым электрическим спорткаром марки

28 октября 2025

Китайская компания Sunwoda представила батарею для электрокаров с запасом хода больше 1000 км

27 октября 2025

Франция и Испания требуют сохранить запрет на автомобили с ДВС в Европе после 2035 года

27 октября 2025
Haval H6L

Haval представил новый кроссовер H6L. Модель может официально появится в России

27 октября 2025

ГАИ напоминает пешеходам о важности световозвращателей

27 октября 2025
Skoda

Skoda возвращает к жизни купе 1000 MBX в виде виртуального концепта

27 октября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

TENET T8 - tenet t8 (2025) новое слово на авторынке Тест драйв
28 октября 2025

TENET T8
"Новое слово на авторынке"
Foton Tunland V7 - foton tunland v7 (2024) вид спереди
Тест драйв
24 октября 2025

Foton Tunland V7
"На грузовой платформе"
VGV U75 Plus - vgv u75 plus (2025) два, а не полтора
Тест драйв
20 октября 2025

VGV U75 Plus
"Два, а не полтора"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 9 8