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16 ноя 2023

Пора двигаться дальше. Marussia уже давно в прошлом. Настало время суперкара Rossa

Пора двигаться дальше. Marussia уже давно в прошлом. Настало время суперкара Rossa

Представлен новый отечественный суперкар Rossa. Автомобиль создан для участия в гоночных соревнованиях класса GT2/GT3, а не для продажи, но, возможно, это изменится в будущем

Пока это только прототип, кузов которого сделан из карбона. В свою очередь, кузовные панели выполнены из углепластика. К слову, из этого материала сделано все, даже 20-дюймовые колесные диски. Габариты суперкара: длина - 4794 мм., ширина - 1887 мм., а высота - 1393 мм. Интерьер получился достаточно консервативным. И все же,  автомобиль оборудован тремя информационными дисплеями. Самый крупный - по центру передней панели, еще один - на штурвале, а самый маленький из них - за рулевой колонкой. Особенно привлекает вниманием кожаная отделка салона в ретро-коричневом цвете. 

Сердце Rossa - это 5,2-литровый V10 мощностью 700 л.с. Звучит внушительно, но такой мотор предназначен только для “спорта”, а вот когда автомобиль доберется хотя бы до мелкосерийного производства, силовая установка будет слегка компактнее - 5-литровый V10 на 800 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 3,2 с. Максимальная скорость составляет 380 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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