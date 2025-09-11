Правительство одобрило автоматическую проверку ОСАГО по камерам

В ближайшие годы в России появится новый тип фиксации нарушений. Камеры начнут выявлять автомобили без полиса ОСАГО. Соответствующие поправки в КоАП уже получили поддержку правительства

При этом новые правила не означают, что водитель будет штрафоваться каждый раз, когда будет проезжать под камерой. Владельцы автомобилей будут получать только одно постановление каждые 24 часа. Напомним, что сумма штрафа составляет 800 рублей за первое нарушение и до 5 тысяч рублей за повторное в течение года.

Запуск системы запланирован на осень 2026 года. До этого времени МВД предстоит доработать программное обеспечение «Паутина», объединяющее 30 тысяч дорожных камер, и наладить обмен данными со страховыми компаниями.

Сегодня отсутствие ОСАГО выявляется только при проверке инспектором. В 2024 году зафиксировано около 1,8 млн таких случаев. По оценке Российского союза автостраховщиков, без полиса ездят 7–8% автовладельцев.

