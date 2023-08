Премия «ТОП-5 АВТО» - определены финалисты

Восьмого августа был официально представлен шорт-лист 11-го сезона национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО». Оргкомитет объявил результаты предварительного голосования, которое выявило претендентов на победу в пяти «автомобильных» категориях, а также в номинациях «Авто-персона года», «Лучший PR-департамент автопроизводителя» и «Лучший департамент маркетинга автопроизводителя».

Согласно регламенту, начиная с марта этого года, жюри премии, состоящее из авторитетных российских автомобильных журналистов, оценивало все новые или существенно обновленные автомодели, которые появились на российском рынке в течение 2022 года. Всего таких оказалось около 30.

Претенденты на попадание в шорт-лист сравнивались по пяти основным критериям: соотношению «цена-качество», дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. В результате в каждой номинации были выявлены финалисты, набравшие наивысший средний балл.

В текущем сезоне были изменены названия «автомобильных» категорий и в каждой из них в шорт-листе представлено по три модели вместо пяти. Это вызвано сокращением общего количества автомобилей, участвующих в премии.

В шорт-лист в одиннадцатом сезоне премии «ТОП-5 АВТО» вошли:

- в категории «КОМПАКТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ / КРОССОВЕР»:

• LADA VESTA

• МОСКВИЧ 3

• CHERY TIGGO 4 PRO

- в категории «СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ / КРОССОВЕР»:

• GEELY TUGELLA

• HAVAL DARGO

• OMODA C5

- в категории «БОЛЬШОЙ АВТОМОБИЛЬ / КРОССОВЕР»:

• CHERY TIGGO 8 PRO MAX

• EXEED TXL SPORT EDITION

• TANK 300

- в категории «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ»:

• EVOLUTE i-JOY

• SKYWELL ET5

• МОСКВИЧ 3е

- в категории «КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ»:

• GREAT WALL WINGLE 7

• SOLLERS ATLANT

• ГАЗ СОБОЛЬ NN

Шорт-лист в категории «АВТО-ПЕРСОНА ГОДА» формируется на основании результатов медиамониторинга, который проводится партнером премии «ТОП-5 АВТО» исследовательской компанией Mediascope. В шорт-лист попадают кандидаты с наибольшим количеством позитивных и нейтральных упоминаний в печатных и электронных изданиях. Финалистами в этом сезоне здесь стали:

• Мантуров Денис Валентинович, заместитель Председателя Правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ

• Когогин Сергей Анатольевич, генеральный директор ПАО «КАМАЗ»

• Соколов Максим Юрьевич, президент и генеральный директор «АВТОВАЗ»

В категории «ЛУЧШИЙ PR-ДЕПАРТАМЕНТ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ» в шорт-лист вышли:

• АВТОВАЗ

• CHERY

• OMODA

В этом году во второй раз в истории премии будет определяться победитель в специальной номинации - «ЛУЧШИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГА АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ», претендента - три:

• АВТОВАЗ

• EXEED

• HAVAL

Победителей Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» объявят на торжественной церемонии в Москве в конце октября. Подсчет голосов и сертификацию результатов проведет консалтинговая и аудиторская компания KEPT.

Главное событие сезона - присуждение экспертным жюри «ТОП-5 АВТО» титула «Автомобиль года» (CAR OF THE YEAR). По результатам голосования его получит лучший автомобиль из представленных в шорт-листах по всем категориям. В прошлом году «Автомобилем года» в России стал GENESIS GV70.