Автомобильный портал Motorpage
20 июн 2025

Продажи автомобилей класса люкс в России выросли на 76% вопреки общему падению авторынка

Продажи автомобилей класса люкс в России выросли на 76% вопреки общему падению авторынка

По данным агентства «АВТОСТАТ», в мае 2025 года в стране было реализовано 67 новых люксовых автомобилей – на 76% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это контрастирует с общим падением продаж на российском авторынке, который в мае сократился на 28% по сравнению с прошлым годом

Лидером среди брендов премиум-класса в мае стал Rolls-Royce, продажи которого составили 20 автомобилей. Следом за ним идут Bentley с 17 проданными машинами, Ferrari (13 штук), Lamborghini (12), Aston Martin (3) и Maserati (2). Таким образом, спрос на эксклюзивные автомобили в России остается устойчивым, несмотря на экономические колебания.

Самой востребованной моделью в классе люкс стал Rolls-Royce Cullinan. В мае было продано 14 экземпляров этого внедорожника. В топ-3 также вошли Bentley Bentayga и Lamborghini Urus, каждая из которых разошлась тиражом по 8 машин. Отметим, что данная модель удерживает первенство в этом сегменте рынка уже пятый месяц подряд.

За первые пять месяцев 2025 года в России было реализовано 260 новых автомобилей сегмента люкс, что на 12% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Такой результат демонстрирует стабильный интерес к автомобилям высшего класса, несмотря на сложную ситуацию в автомобильной отрасли в целом.
 

При написании новости использовалась информация:
autostat

Комментарии к новости

Последние новости

...

Land Rover представил Defender Trophy Edition, вдохновленный соревнованиями Camel Trophy

20 июня 2025

Mercedes-Benz пока не планирует отказываться от автомобилей с ДВС

20 июня 2025

Китайский подержанный люксовый автомобиль продан за рекордные 1,5 млн долларов

20 июня 2025

В России сохраняется переизбыток непроданных машин до конца 2025 года

20 июня 2025
Changan UNI-V (2023) колесо

Changan Uni-V получит полный привод и автомат в России

19 июня 2025
Audi Q5 Sportback (2025)

Audi передумала прощаться с двигателями внутреннего сгорания

19 июня 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

VGV U70 Pro - vgv u70 pro (2024) китайская марка, немецкий дизайн, белорусское производство Тест драйв
20 июня 2025

VGV U70 Pro
"Китайская марка, немецкий дизайн, белорусское производство"
SOUEAST S07 - soueast s07 (2025) полный привод, «автомат», chery
Тест драйв
14 июня 2025

SOUEAST S07
"Полный привод, «автомат», Chery"
KGM Rexton - kgm rexton (2025) сегодня, но по семь
Тест драйв
09 июня 2025

KGM Rexton
"Сегодня, но по семь"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 6 0 4 0