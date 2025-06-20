Продажи автомобилей класса люкс в России выросли на 76% вопреки общему падению авторынка

По данным агентства «АВТОСТАТ», в мае 2025 года в стране было реализовано 67 новых люксовых автомобилей – на 76% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это контрастирует с общим падением продаж на российском авторынке, который в мае сократился на 28% по сравнению с прошлым годом

Лидером среди брендов премиум-класса в мае стал Rolls-Royce, продажи которого составили 20 автомобилей. Следом за ним идут Bentley с 17 проданными машинами, Ferrari (13 штук), Lamborghini (12), Aston Martin (3) и Maserati (2). Таким образом, спрос на эксклюзивные автомобили в России остается устойчивым, несмотря на экономические колебания.

Самой востребованной моделью в классе люкс стал Rolls-Royce Cullinan. В мае было продано 14 экземпляров этого внедорожника. В топ-3 также вошли Bentley Bentayga и Lamborghini Urus, каждая из которых разошлась тиражом по 8 машин. Отметим, что данная модель удерживает первенство в этом сегменте рынка уже пятый месяц подряд.

За первые пять месяцев 2025 года в России было реализовано 260 новых автомобилей сегмента люкс, что на 12% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Такой результат демонстрирует стабильный интерес к автомобилям высшего класса, несмотря на сложную ситуацию в автомобильной отрасли в целом.

