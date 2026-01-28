Автомобильный портал Motorpage
Продажи автомобилей с пробегом обновили рекорд

Автор фото: ru.freepik.com

Российский рынок подержанных автомобилей в 2025 году показал лучший результат за почти 20 лет. По данным аналитиков, за год было продано 6,24 млн машин с пробегом, что стало новым историческим максимумом с момента начала ведения статистики

Эксперты связывают рост прежде всего с резким удорожанием новых автомобилей и, в целом, ограниченным выбором машин на рынке. На фоне этого покупатели все чаще смещали интерес в сторону вторичного рынка, где сохраняется широкий выбор моделей европейских, японских и корейских брендов. Дополнительным фактором стали и автомобили, ввезенные физическими лицами по параллельному импорту до изменения правил расчета утилизационного сбора. Формально такие машины учитывались как подержанные, хотя фактически имели минимальный пробег.

Особенно заметное оживление спроса пришлось на вторую половину года. Покупатели стремились завершить сделки до вступления в силу новых требований по утильсбору, что подстегнуло интерес к автомобилям премиального сегмента возрастом 3-5 лет. При этом рынок новых автомобилей развивался в противоположном направлении, показав спад почти на 16%.

Стоит учитывать и то, что высокий уровень ключевой ставки сделал автокредиты на б/у машины малодоступными. Средняя ставка по таким займам в 2025 году достигла 25%, а объем кредитования сократился почти вдвое.

Лидером рынка остается Lada, за ней следуют Toyota и Kia. В модельном рейтинге по-прежнему доминируют Lada 2107, Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2114 и Ford Focus.

В 2026 году участники рынка ожидают сохранения высокого спроса. В зависимости от динамики ключевой ставки и курса рубля продажи автомобилей с пробегом могут вырасти еще на 3–7%. Основным драйвером, по мнению дилеров, станет массовый сегмент с относительно доступными моделями.
 

