Производство легковых автомобилей в России упало на 28%

По данным Росстата, за первое полугодие 2025 года на территории России было выпущено 326 тысяч легковых автомобилей, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне этот показатель составил всего 45 тысяч машин (на 28% по сравнению не только с июнем 2024 года, но также и с маем этого года)

Схожая динамика наблюдается и в других сегментах. Выпуск грузовиков с января по июнь составил 68,8 тысячи единиц, что на 23,9% ниже прошлогоднего результата. В июне объем производства упал на 40,3% по сравнению с июнем 2024 года. Тем не менее, по отношению к маю 2025-го был зафиксирован прирост в 15,6%.

Автобусы также показывают негативную динамику: производство машин массой более пяти тонн сократилось на 37,4% за полгода. Всего с начала года выпущено 4,7 тысячи автобусов. В июне собрали 858 единиц. Это на 25,7% меньше, чем годом ранее, но на 19,5% больше по сравнению с маем.

Производство двигателей внутреннего сгорания снизилось на 3,5%, составив 106 тысяч штук за шесть месяцев. В июне выпущено 16,9 тысячи ДВС (это на 15% меньше, чем в июне 2024 года, но на 5,6% больше, чем в мае). Кузовное производство переживает падение в минус 43,2% по итогам полугодия (12,1 тысячи единиц). Июньские показатели снизились на 54,7% по сравнению с июнем 2024 года, но выросли на 13,7% к маю.

