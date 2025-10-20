Путин предложил Трампу связать Россию и Аляску подводным тоннелем

Между Россией и США может появиться тоннель под Беринговым проливом, соединяющий Чукотку и Аляску. Данная инициатива была озвучена представителем президента России Кириллом Дмитриевым

Дмитриев предложил реализовать идею при участии компании Илона Маска The Boring Company. По его словам, 113-километровый тоннель через острова Диомида можно построить менее чем за восемь лет при бюджете не более 8 млрд долларов. Проект, по замыслу инициаторов, должен стать символом сотрудничества и способствовать развитию экономических связей между странами.

Предложение прозвучало на фоне телефонного звонка между Путиным и Трампом и в преддверии визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. Тем не менее Дональд Трамп неожиданно проявил интерес к идее, назвав ее «достойной внимания».