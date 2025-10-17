Президент России Владимир Путин заявил, что автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями еще долго будут оставаться в эксплуатации. Такое заявление глава государства сделал, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя»

По словам Путина, планы мирового сообщества по отказу от двигателей внутреннего сгорания оказались нереалистичными и сдвигаются на неопределенный срок. Президент отметил, что люди продолжают пользоваться машинами на бензине и будут делать это еще долго.

Глава государства также сообщил, что мировой спрос на нефть в 2025 году достигнет 104,5 миллиона баррелей в сутки, что превышает прошлогодний показатель более чем на миллион баррелей. Основным фактором роста потребления нефтепродуктов, по его словам, является развитие нефтехимии, темпы которого опережают динамику мирового ВВП.

Путин подчеркнул, что, несмотря на рост популярности электромобилей, производство электроэнергии по-прежнему опирается на традиционные источники: мазут, уголь и другие виды топлива.

