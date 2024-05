Рассекречен дизайн нового электроседана Lynk & Co Zero

В интернете были опубликованы первые изображения, раскрывающие внешний облик нового электрического спортседана Lynk & Co Zero. Автомобиль официально могут показать в следующем месяце

Судя по опубликованным изображениям, Lynk & Co Zero будет отличаться некоторыми стилистическими особенностями. Светодиодная оптика больше не выпирает и выровнена по длине передней части. Бампера выглядят достаточно спортивно с крупным воздухозаборником посередине. Также автомобиль получит задний активный спойлер над дверью багажника. На некоторых шпионских изображениях можно заметить, что автомобиль оснастят спортивными шинами Michelin PS4.

Напомним, что Lynk & Co Zero станет значительно переработанной версией Zeekr 001. Обе модели базируются на платформе SEA и по габаритам будут сопоставимы. Ожидается, что Zero получит 800-вольтовую систему аккумуляторов, электрическую силовую установку суммарной мощностью 789 л.с. и запас хода более 600 км по циклу CLTC. По слухам, в будущем могут также сделать и версию с четырьмя электромоторами по одному на каждое колесо.