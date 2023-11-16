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16 ноя 2023

Рассекречен серийный HiPhi A с 1305 л.с. и разгоном до “сотни” за 2 секунды

Рассекречен серийный HiPhi A с 1305 л.с. и разгоном до “сотни” за 2 секунды
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания HiPhi показала серийную версию 4-дверного спорткара HiPhi A. Отмечается, что автомобиль появится на рынке только к 2025 году

Автомобиль фактически является модернизированной версией  HiPhi Z, которую впервые показали в 2021 году. HiPhi A отличается футуристичным дизайном, из-за которого компании приходится уточнять, что это серийная версия суперкара. И вправду, автомобиль выглядит так, как будто приехал из игры Киберпанк 2077. У него даже есть небольшая цифровая панель на дверях, на которую можно выводить различные надписи. Салон привлекает внимание в первую очередь материалами отделки и атмосферной подсветкой. На передней панели устанавливается вертикальный сенсорный дисплей диагональю примерно 15 дюймов. По краям установлены дисплеи камер заднего вида.

HiPhi A имеет полный привод и три электромотора суммарной мощностью 1305 л.с. Максимальная скорость - 300 км/ч. Разгон до “сотни” составит всего 2 с. Другие технические характеристики пока не раскрываются, ведь официальная премьера состоится только завтра.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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