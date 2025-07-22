Редчайший Porsche 911 стоимостью 6 млн долларов уронили при доставке владельцу в Сан-Франциско

Один из самых редких и ценных суперкаров Ruf CTR Yellowbird на базе Porsche 911 конца 1980-х стал жертвой, возможно, самой дорогой ошибки года. Автомобиль, стоимость которого оценивается от 4 до 6 млн долларов, упал с автовоза при разгрузке в Сан-Франциско

Инцидент произошел после того, как машина вернулась из Германии, где на заводе Ruf прошла полную перекраску. Кроме этого, в СМИ пишут, что авто недавно завершило дорогостоящую реставрацию кузова и салона. По сообщениям очевидцев и видео в социальных сетях, водитель не зафиксировал колеса, и автомобиль скатился с верхней платформы транспортера, зависнув почти вертикально.

Пострадавший CTR – это один из менее чем 30 построенных Ruf на базе Porsche 911 Carrera с 3,4-литровым оппозитным мотором мощностью 470 л.с. Эта модель, в свое время, удивила всех динамическими характеристиками. В 1987 году один из экземпляров разогнался до 211 миль в час, а годом позже — до 213 миль в час (343 км/ч).