Rivian представил спецверсию кроссовера R1S, выполненную в духе 80-х

Компания Rivian отметила открытие нового шоурума в Майами, представив концептуальный R1S в стиле 1980-х годов

Данный R1S получил белый кузов с фирменными полосами в голубых и бирюзовых тонах, розовые буксировочные крюки и разноцветные колесные диски. Отделка салона выполнена из белой экокожи Ocean Coast и дополнена розовыми акцентами и ковриками с бирюзовой окантовкой.

Автомобиль создан в единственном экземпляре и базируется на самой мощной модификации R1S Tri-Motor. Кроссовер оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 850 л.с. Заявленный разгон до 100 км/ч — менее 2,9 с. Запас хода на одном заряде составляет 597 км.