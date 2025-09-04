Автомобильный портал Motorpage
4 сен 2025

Rivian представил спецверсию кроссовера R1S, выполненную в духе 80-х

Rivian представил спецверсию кроссовера R1S, выполненную в духе 80-х
Автор фото: фирма-производитель

Компания Rivian отметила открытие нового шоурума в Майами, представив концептуальный R1S в стиле 1980-х годов

Данный R1S получил белый кузов с фирменными полосами в голубых и бирюзовых тонах, розовые буксировочные крюки и разноцветные колесные диски. Отделка салона выполнена из белой экокожи Ocean Coast и дополнена розовыми акцентами и ковриками с бирюзовой окантовкой.

Автомобиль создан в единственном экземпляре и базируется на самой мощной модификации R1S Tri-Motor. Кроссовер оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 850 л.с. Заявленный разгон до 100 км/ч — менее 2,9 с. Запас хода на одном заряде составляет 597 км.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

Комментарии к новости

Последние новости

...

В моделях УАЗ появилась отечественная антиблокировочная система

04 сентября 2025

Август стал рекордным по продажам. Какие автомобили стали лидерами рынка и что будет осенью?

04 сентября 2025

Кибератака парализовала предприятия Jaguar Land Rover

03 сентября 2025
Tank 500

Tank 500 в России получил 394-сильную гибридную версию

03 сентября 2025
Kia Stonic

Бензиновый кроссовер Kia Stonic после обновления стал похож на электрокар

03 сентября 2025

В каком регионе наказывают за тонировку чаще всего?

03 сентября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Iskra - lada iskra (2025) разумная целесообразность Тест драйв
04 сентября 2025

Lada Iskra
"Разумная целесообразность"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) в поисках энергии атлантов
Тест драйв
28 августа 2025

Exeed Exlantix ET
"В поисках энергии Атлантов"
FAW Bestune T90 - faw bestune t90 (2025) семейная ценность?
Тест драйв
25 августа 2025

FAW Bestune T90
"Семейная ценность?"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 3 0 7