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19 сен 2019

Рок и попсу за рулем слушать нельзя!

Рок и попсу за рулем слушать нельзя!

Учёные из Южно-китайского технологического университета (КНР) на протяжении года выясняли, какие песни лучше не включать за рулём автомобиля

Китайские исследователи наблюдали за психологическим состоянием тысячи водителей, которые слушали во время движения песни разных исполнителей и музыкальных направлений — от поп-музыки до рока. Методика исследования была весьма простой: добровольцев сажали за специальный автомобильный симулятор и включали им ТОП-100 песен с одного известного музыкального портала на букву «S».

В общем, самыми «плохими» песнями оказались: Аmerican Idiot группы Green Day, Party In The USA Майли Сайрус и Born to Run Брюса Спрингстина. По мнению ученых, эта музыка влияют на психологическое состояние водителей, провоцируя их на необдуманные поступки, например, перестраиваться вдвое больше.  Кстати, поездка без музыки вообще, действовала на испытуемых раздражающе.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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