28 окт 2025

«Роснефть» открыла юбилейный маршрут для автотуристов по Кавказским Минеральным Водам

«Роснефть» открыла юбилейный маршрут для автотуристов по Кавказским Минеральным Водам
Автор фото: Роснефть

Компания «Роснефть» совместно с Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края представила новый автотуристический маршрут под названием «Жемчужина юга России». Он стал пятидесятым в серии проектов, созданных для путешественников, предпочитающих открывать страну за рулем

Маршрут проходит через четыре главных города Кавказских Минеральных Вод — Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск. Его общая протяженность составляет около 100 километров, а на пути расположено 35 самых значимых достопримечательностей и 10 автозаправочных комплексов «Роснефть». Именно на одной из них, в Пятигорске, и состоялась официальная презентация проекта.

Путешествие начинается в Железноводске, где туристы смогут посетить Курортный парк и Пушкинскую галерею, а также увидеть восточный Дворец Эмира Бухарского. В Пятигорске гостей ждут места поэта Михаила Лермонтова: «Домик Лермонтова», Емануелевский парк и озеро Провал.

В Ессентуках можно прогуляться по знаменитому Курортному парку, попробовать минеральную воду из источников и заглянуть в историческую Грязелечебницу имени Семашко. Завершает маршрут Кисловодск с его Национальным парком, Нарзанной галереей и музеем «Визит-центр».
 

