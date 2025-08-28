Россиянам напомнили, что за самозахват парковки теперь грозит штраф до 10 тысяч рублей

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил о штрафах за самозахват парковки

Для обычных автомобилистов сумма наказания составит от 5 до 10 тыс. рублей. Для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей, а для юрлиц — от 100 до 200 тыс. рублей. В случае, если участок имеет кадастровую стоимость, размер штрафа может достигать 1,5% от цены земли.

По закону двор является общим имуществом жильцов дома, и никакой личной собственности там быть не может, уточняет Колунов. Теоретически жильцы могут официально выделить парковочные зоны, но только через общее собрание и с одобрением властей. Однако даже после всех согласований закрепить парковку «только для своих» все равно не получится.

Единственной альтернативой является установка шлагбаумов и пропускной системы для гостей. Но и здесь есть определенные нюансы. Если такой гость задержится на территории жилого дома сверх установленного лимита по времени, то житель, который его пригласил, рискует потерять право заказывать пропуска для визитеров.

Парковочный дефицит тем временем никуда не исчезает. Девелоперы в новых ЖК чаще всего закладывают минимально допустимое число машино-мест, а дополнительные площади означают рост цены жилья. В итоге жители снова оказываются в ситуации, когда под окнами на сотню квартир приходится лишь несколько десятков парковочных мест.