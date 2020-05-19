Россияне потратили почти 90 миллиардов рублей на покупку автомобилей во время коронавируса

Больше всего во второй месяц весны 2020 г. автокомпании смогли заработать на продаже кроссоверов и внедорожников

В апреле нынешнего года россияне потратили 86 млрд руб. на покупку новых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат-Инфо». По его данным, больше всего во второй месяц весны 2020 г. автокомпании смогли заработать на продаже кроссоверов и внедорожников.

Так, за месяц россияне купили SUV на 59,1 млрд рублей. Как рассказали аналитики, этот показатель сократился в несколько раз в сравнении с мартом. Тогда выручка от продажи кроссоверов и внедорожников достигала 166,6 млрд рублей. На втором месте по выручке — В-сегмент. В апреле россияне потратили на такие машины 7 млрд рублей. В марте этот показатель составил 24,6 млрд рублей. Автомобили С-сегмента принесли автопроизводителям 5,7 млрд руб. против 17,2 млрд руб. в марте 2020 года.