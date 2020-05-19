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19 май 2020

Россияне потратили почти 90 миллиардов рублей на покупку автомобилей во время коронавируса

Россияне потратили почти 90 миллиардов рублей на покупку автомобилей во время коронавируса

Больше всего во второй месяц весны 2020 г. автокомпании смогли заработать на продаже кроссоверов и внедорожников

В апреле нынешнего года россияне потратили 86 млрд руб. на покупку новых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат-Инфо». По его данным, больше всего во второй месяц весны 2020 г. автокомпании смогли заработать на продаже кроссоверов и внедорожников.

Так, за месяц россияне купили SUV на 59,1 млрд рублей. Как рассказали аналитики, этот показатель сократился в несколько раз в сравнении с мартом. Тогда выручка от продажи кроссоверов и внедорожников достигала 166,6 млрд рублей. На втором месте по выручке — В-сегмент. В апреле россияне потратили на такие машины 7 млрд рублей. В марте этот показатель составил 24,6 млрд рублей. Автомобили С-сегмента принесли автопроизводителям 5,7 млрд руб. против 17,2 млрд руб. в марте 2020 года.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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