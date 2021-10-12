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12 окт 2021

Россиянин купил дефектный китайский автомобиль за миллион и отсудил в восемь раз больше

Россиянин купил дефектный китайский автомобиль за миллион и отсудил в восемь раз больше
Автор фото: фирма-производитель

Интересная ситуация недавно произошла в Самаре. Там местный житель в августе прошлого года купил кроссовер Chery Tiggo 4, но, к сожалению, быстро разочаровался, так как машина оказалась бракованной. Опустил ли он руки? Нет – он стал бороться!

Но для начала давайте остановимся на том, каким же образом был обнаружен брак.  Все просто почти сразу после получения автомобиля он обнаружил целый ряд серьезных недостатков: сколы в районе дверных ручек, отсутствие герметика на задней двери, а также дефекты лакокрасочного покрытия со следами подкрашивания. У вас наверняка могла возникнуть мысль о том, что автомобиль побывал в ДТП, а после его попытались продать новёхоньким.

Собственно, у владельца возникли те же самые мысли, и он решил добиться возврата и компенсации. Интересно, что дилер, который продал машину, не являлся официальным представителем Chery, однако, он предложил провести проверку автомобиля именно у специалистов китайского автопроизводителя. К сожалению, официальный ответ Chery сводился к тому, что ничего критичного не наблюдается.

Впрочем, пострадавший автовладелец был готов к такому развитию событий и обеспечил независимую экспертизу, которая все расставила на свои места – наличие недостатков было подтверждено в полном объеме. Повторное обращение в салон было проигнорировано, так что разгневанный автолюбитель пошел в суд, который полностью встал на его сторону, удовлетворив иск в размере восьми миллионов рублей.

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