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13 мар 2024

Российская марка Xcite рассказала про свой первый кроссовер X-Cross 7

Российская марка Xcite рассказала про свой первый кроссовер X-Cross 7
Автор фото: фирма-производитель

Отечественный Xcite X-Cross 7 фактически представляет собой переработанный китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, который официально представлен на российском рынке

X-Cross 7 отличается не только шильдиками, но и решеткой радиатора. Она выполнена в черном цвете и лишена хромированных элементов, какие были у Tiggo 7 Pro. Также автомобиль получил иные 18-дюймовые колесные диски. Габариты модели составляют: 4500/1842/1702 мм., колесная база - 2670 мм. Tiggo 7 Pro в высоту на 3 мм выше.

Силовая установка также идентичная - 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 186 км/ч. Разгон до “сотни” - 9,8 с. Данный агрегат работает в паре с вариатором. Привод исключительно передний.

Напомним, что Tiggo 7 Pro в России оценивается от 2 570 000 до 2 880 000 рублей. Цены на X-Cross 7 пока не объявлены, но ожидается, что они будут немного ниже. При этом отечественный автомобиль в базовой комплектации соответствует флагманской версии Tiggo 7 Pro.
 

При написании новости использовалась информация:
AUTONEWS

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