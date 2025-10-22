Автомобильный портал Motorpage
22 окт 2025

Российские банки резко сократили выдачу кредитов на автомобили с пробегом

Автор фото: ru.freepik.com

В сентябре 2025 года объем таких кредитов составил лишь 44 миллиарда рублей, что почти вдвое меньше, чем годом ранее

Согласно экспертам, причина заключается в том, что подержанные автомобили не участвуют в программах господдержки, а кредитные ставки по ним значительно выше. Средний процент за восемь месяцев 2025 года достиг 26,3%, тогда как новые машины можно приобрести в кредит примерно под 10%. В итоге переплата по подержанным авто становится критичной, а спрос – минимальным.

Кроме этого, финансовые организации ужесточают требования к заемщикам и все чаще отказывают в выдаче кредитов. Банки не рассматривают старые автомобили как надежный залог, поскольку их ликвидность низка. При дефолте заемщика кредитор рискует продать машину дешевле суммы долга.

Сейчас на рынке около 70% продаваемых автомобилей старше десяти лет. Такие машины быстро теряют в цене, что делает кредитование вторичного рынка рискованным. Дополнительным фактором стало сокращение предложения «молодых» подержанных авто, поскольку кризис поставок новых машин в 2022–2023 годах ограничил их поступление на рынок.

Эксперты ожидают, что интерес к новым автомобилям сохранится как минимум до конца года. С декабря 2025-го вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора, из-за которых подорожают машины мощнее 160 л.с. Это подталкивает покупателей оформить кредит и купить автомобиль до повышения цен.

При написании новости использовалась информация:
Известия

