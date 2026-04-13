Российские власти прогнозируют прорыв ИИ в управлении автомобилями

Развитие технологий автономного вождения выходит на новый уровень и уже в ближайшие годы может стереть грань между человеком и машиной за рулем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию искусственного интеллекта

По его словам, прогресс в области нейросетей приведет к ситуации, когда определить, кто именно управляет автомобилем, станет практически невозможно. Речь идет о системах, способных не только анализировать дорожную обстановку, но и демонстрировать уровень реакции, сопоставимый с человеческим.

При этом глава государства отметил, что такие технологии требуют активного развития внутри страны. На фоне серьезных инвестиций со стороны других государств Россия должна создавать собственные решения, особенно в стратегически важных отраслях.

Отдельной задачей обозначено формирование комплексного плана внедрения искусственного интеллекта к 2030 году. Он охватит широкий спектр сфер, включая транспорт и автомобильную промышленность. Власти рассчитывают, что это позволит повысить безопасность и обеспечить технологическую независимость. Однако для достижения данной цели требуется комплексная проверка ИИ-систем на безопасность для пользователей. Такой подход должен обеспечить баланс между инновациями и контролем над их применением, особенно в контексте стремительно меняющегося автомобильного рынка.

