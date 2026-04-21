Российских автомобилистов предупредили о новой волне мошенничества

По данным платформы «Народный фронт» и сервиса «Мошеловка», злоумышленники начали массово рассылать СМС с требованием срочной оплаты якобы выписанных постановлений

В сообщениях говорится, что автомобиль зафиксирован в зоне действия временного дорожного знака, а сумма штрафа составляет 3000 руб. Получателю предлагают перейти по ссылке для оплаты, угрожая удвоением суммы в случае отказа.

Наиболее уязвимой категорией остаются жители крупных городов, где в этом месяце начинается сезон дорожных работ и на улицах массово появляются временные ограничения и новые камеры фиксации.

Эксперты подчеркивают, что подобные уведомления не имеют ничего общего с реальными штрафами. Официальные постановления всегда содержат номер документа и уникальный идентификатор начисления. Простая ссылка для оплаты без этих данных является признаком мошенничества.

Проверять наличие штрафов рекомендуется исключительно через государственные сервисы, такие как «Госуслуги» или официальный сайт Госавтоинспекции. Любые попытки оплаты через ссылки из СМС могут привести к потере денежных средств и компрометации личных данных.