С 1 августа россияне лишаются одной из лазеек для экономии на утильсборе

С начала августа 2025 года вступают в силу изменения в правила начисления утилизационного сбора, касающиеся ввоза автомобилей российского производства из стран ЕАЭС. Соответствующее постановление было подписано правительством РФ в середине июля

Ранее владельцы могли существенно сэкономить, регистрируя произведённые в России автомобили за рубежом, в странах Евразийского экономического союза, а затем ввозить их обратно (по истечении 12 месяцев) без уплаты утильсбора. Теперь такой возможности больше не будет. Пункт, допускавший такие схемы, исключен из перечня условий для получения льготы.

Эксперты отмечают, что данная практика активно применялась в последние годы не только при ввозе отечественных автомобилей, но и для моделей европейских и японских брендов, собранных в России и вывезенных за границу.

В остальном правила остались прежними. Чтобы автомобиль считался ввозимым для личного пользования, он должен быть оформлен на того же человека, который оплачивает утильсбор, и не может быть продан в течение 12 месяцев после ввоза. В случае нарушения этих условий сбор придется доплатить по полной коммерческой ставке.

