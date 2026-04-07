7 апр 2026

Санкт-Петербург запускает собственный инженерный центр разработки автомобилей

Как заявил губернатор города Александр Беглов, в Шушарах уже началось проектирование Центра исследований и разработок в сфере автомобилестроения

Будущий комплекс станет первым R&D центром легкового автопрома на северо-западе России. Его площадь составит около 18 тыс. кв. м, а объем инвестиций достигнет 3,1 млрд рублей. Финансирование предусмотрено за счет казначейского инфраструктурного кредита.

Проект рассматривается, как ключевой элемент новой стратегии, ориентированной на создание собственной технологической базы и независимых разработок. Параллельно в городе идет перезапуск производственных площадок, ранее принадлежавших иностранным автоконцернам.

Одной из таких площадок станет бывший завод General Motors в Шушарах. После модернизации здесь планируется наладить выпуск автомобилей нового российского бренда Jeland. Производство будет организовано по полному циклу с высокой степенью автоматизации.
 

При написании новости использовалась информация: RIA
RIA

Последние новости

...

В Китае создали аккумулятор, выдерживающий температуру в 300°C

07 апреля 2026

В России предложили увеличить штрафы за громкий выхлоп

06 апреля 2026

Volga представила седан C50

06 апреля 2026

В России выявили почти 2000 «ловушек», из-за которых водители получают штрафы

06 апреля 2026

Nissan X-Terra возвращается с классическим V6

06 апреля 2026

Китай ужесточает регулирование сферы переработки литий‑ионных батарей

06 апреля 2026

Главные темы на MotorPage

JAC RF8 - jac rf8 (2026) женатики оценят Тест драйв
03 апреля 2026

JAC RF8
"Женатики оценят"
Jetour T1 - jetour t1 (2025) уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости
Автопутешествия
30 марта 2026

Jetour T1
"Уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости"
Omoda C5 - omoda c5 (2026) прибавить яркости!
Тест драйв
26 марта 2026

Omoda C5
"Прибавить яркости!"
Suzuki Jimny - suzuki jimny nomad (2024) двумя дверями больше
Тест драйв
24 марта 2026

Suzuki Jimny
"Двумя дверями больше"

