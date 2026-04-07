Санкт-Петербург запускает собственный инженерный центр разработки автомобилей

Как заявил губернатор города Александр Беглов, в Шушарах уже началось проектирование Центра исследований и разработок в сфере автомобилестроения

Будущий комплекс станет первым R&D центром легкового автопрома на северо-западе России. Его площадь составит около 18 тыс. кв. м, а объем инвестиций достигнет 3,1 млрд рублей. Финансирование предусмотрено за счет казначейского инфраструктурного кредита.

Проект рассматривается, как ключевой элемент новой стратегии, ориентированной на создание собственной технологической базы и независимых разработок. Параллельно в городе идет перезапуск производственных площадок, ранее принадлежавших иностранным автоконцернам.

Одной из таких площадок станет бывший завод General Motors в Шушарах. После модернизации здесь планируется наладить выпуск автомобилей нового российского бренда Jeland. Производство будет организовано по полному циклу с высокой степенью автоматизации.

