29 окт 2025

Штраф за езду без ОСАГО хотят ограничить одним нарушением в сутки

Штраф за езду без ОСАГО хотят ограничить одним нарушением в сутки
Автор фото: ru.freepik.com

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который устанавливает ограничение на количество штрафов в сутки

Сейчас отсутствие обязательного страхования влечет наказание в размере 800 рублей за первое нарушение и от 3 000 до 5 000 рублей при повторном. В условиях автоматической фиксации камерой водитель может получить несколько штрафов за один день, если неоднократно попал в поле ее зрения.

Документ, предложенный группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым, предусматривает введение примечания в статью 12.37 КоАП РФ. Согласно инициативе, владелец транспортного средства не будет оштрафован более одного раза в день, если система видеонаблюдения зафиксирует сразу несколько случаев эксплуатации автомобиля без полиса.

В пояснительных материалах отмечается, что изменения связаны с внедрением нового механизма контроля исполнения обязанностей по страхованию гражданской ответственности. К разработке подхода подключены Банк России, Минфин, МВД и Российский союз автостраховщиков.
 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

