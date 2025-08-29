Смертность пешеходов в Москве снизилась на треть

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что число погибших при переходе дороги в неположенном месте за январь–июль 2025 года сократилось на треть по сравнению с прошлым годом

По данным Центра организации дорожного движения, всего за 7 месяцев произошло 257 аварий, связанных с нарушением правил перехода проезжей части. Примечательно, что каждая третья авария случалась в понедельник или вторник, а реже всего в воскресенье. Аналитики отмечают, что вопреки распространенному мнению, аварии происходят не утром, когда люди спешат на работу, а в промежутке с 16:00 до полуночи.

Стоит отметить, что за последние 7 лет в Москве построено более 2,2 тысячи новых переходов, а к концу 2025 года появится еще около 300. Главная задача городских властей – это чтобы пешеходы выбирали безопасный путь, а риск «перехода на бегу» уходил в прошлое.