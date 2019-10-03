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3 окт 2019

Создана батарея с удельной емкостью в семь раз больше, чем у литий-ионных аккумуляторов

Создана батарея с удельной емкостью в семь раз больше, чем у литий-ионных аккумуляторов

Сотрудники чикагского кампуса Иллинойского университета создали первый рабочий прототип литий-диоксид углеродного аккумулятора. Такая батарея имеет плотность хранения энергии в семь раз больше обычного литий-ионного аккумулятора

Учёным удалось избавиться от главного недостатка литий-диоксид углеродных батарей (Li–CO?): малого количества циклов перезарядки (около 100), вызванного выделением углерода во время химических реакций. Для этого пришлось изменить состав электролита: к диметилсульфоксиду, который хорошо проводит ионы, добавили наночешуйки дисульфид молибдена.

Гибридный электролит позволил запустить обратимый электрохимический цикл, который полностью нейтрализует CO?, и добиться 500 циклов перезарядки. Плотность хранения энергии такой батареи составляет 1876 ватт-часов на килограмм массы, что в семь раз больше, чем могут предложить нынешние литий-ионные аккумуляторы.

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