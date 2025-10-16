Автомобильный портал Motorpage
16 окт 2025

Spyker готовится к новому рождению после очередного спасения от банкротства

Spyker готовится к новому рождению после очередного спасения от банкротства
Автор фото: фирма-производитель

Нидерландская компания Spyker, известная своими эксклюзивными суперкарами, вновь восстала из пепла. После нескольких лет судебных разбирательств и финансовых неудач основатель бренда Виктор Мюллер объявил о возвращении компании права на торговую марку и интеллектуальную собственность

История компании Spyker началась в 1880 году с производства карет и в последующем легких грузовых автомобилей. В военное время компания также выпускала авиационную технику. С 2000 года под руководством Виктора Мюллера компания начала выпускать эксклюзивные суперкары. Дебютной моделью стал суперкар Spyker С8, который в последующие года получил модификации Laviolette, Spider, Preliator и другие. Лучшим годом для бренда стал 2006, когда было продано 94 экземпляра С8.

К возрождению нидерландской марки присоединился известный реставратор Яспер ден Доппер, который на протяжении многих лет восстанавливал редкие экземпляры Spyker. По его словам, компания не собирается возвращаться к прежним моделям вроде C8, а готовит абсолютно новый автомобиль, который станет символом нового этапа развития марки.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

Комментарии к новости

Последние новости

...

Римац готов выкупить контрольную долю в Bugatti, принадлежащую Porsche

16 октября 2025

Subaru анонсировала бензиновый хот-хэтч и электрический фастбек

16 октября 2025
Nissan IDx Nismo Concept (2013)

Глава Nissan задумался о возвращении спортивных купе

15 октября 2025

В Лондоне начался новый «дизельгейт» против Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan и Stellantis

15 октября 2025

Мантуров поручил проработать отсрочку введения новых правил утильсбора

15 октября 2025
Mazda

Mazda готовит новый фастбэк с роторным мотором

15 октября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Crosstrek - subaru crosstrek (2026) знакомый suv с новым именем Тест драйв
13 октября 2025

Subaru Crosstrek
"Знакомый SUV с новым именем"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) кроссовер повышенной комфортности
Тест драйв
06 октября 2025

Jaecoo J8
"Кроссовер повышенной комфортности"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) классика и авангард
Тест драйв
30 сентября 2025

Exeed Exlantix ET
"Классика и авангард"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 5 7