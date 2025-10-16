Spyker готовится к новому рождению после очередного спасения от банкротства

Нидерландская компания Spyker, известная своими эксклюзивными суперкарами, вновь восстала из пепла. После нескольких лет судебных разбирательств и финансовых неудач основатель бренда Виктор Мюллер объявил о возвращении компании права на торговую марку и интеллектуальную собственность

История компании Spyker началась в 1880 году с производства карет и в последующем легких грузовых автомобилей. В военное время компания также выпускала авиационную технику. С 2000 года под руководством Виктора Мюллера компания начала выпускать эксклюзивные суперкары. Дебютной моделью стал суперкар Spyker С8, который в последующие года получил модификации Laviolette, Spider, Preliator и другие. Лучшим годом для бренда стал 2006, когда было продано 94 экземпляра С8.

К возрождению нидерландской марки присоединился известный реставратор Яспер ден Доппер, который на протяжении многих лет восстанавливал редкие экземпляры Spyker. По его словам, компания не собирается возвращаться к прежним моделям вроде C8, а готовит абсолютно новый автомобиль, который станет символом нового этапа развития марки.