Средняя цена на новый автомобиль в России превысила отметку в два миллиона рублей

Хотите по-настоящему прочувствовать подорожание цен на автомобили? Взгляните на среднюю стоимость, она станет для вас откровением

Аналитики «Автостата» сообщают, что средняя стоимость нового автомобиля в данный момент составляет два миллиона сто сорок тысяч рублей. При этом в начале лета этот показатель находился в районе 1.8 миллиона рублей, но уже с июля цена стала расти на 150 тысяч рублей. Самое интересное, что если сравнивать эти цифры с началом 2021 года, то в период с января по август средневзвешенная цена увеличилась на 21%.

Отметим, что многие европейские производители заявили о своих намерениях по созданию искусственного дефицита автомобилей. Так, марки BMW и Mercedes-Benz будут ограничивать объемы отгрузок своих автомобилей после окончания кризиса с выпуском полупроводниковых микросхем. Таким образом они намерены поддерживать стоимость продукции на повышенном уровне.