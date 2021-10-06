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6 окт 2021

Средняя цена на новый автомобиль в России превысила отметку в два миллиона рублей

Средняя цена на новый автомобиль в России превысила отметку в два миллиона рублей

Хотите по-настоящему прочувствовать подорожание цен на автомобили? Взгляните на среднюю стоимость, она станет для вас откровением

Аналитики «Автостата» сообщают, что средняя стоимость нового автомобиля в данный момент составляет два миллиона сто сорок тысяч рублей.  При этом в начале лета этот показатель находился в районе 1.8 миллиона рублей, но уже с июля цена стала расти на 150 тысяч рублей.  Самое интересное, что если сравнивать эти цифры с началом 2021 года, то в период с января по август средневзвешенная цена увеличилась на 21%.

Отметим, что многие европейские производители заявили о своих намерениях по созданию искусственного дефицита автомобилей. Так, марки BMW и Mercedes-Benz будут ограничивать объемы отгрузок своих автомобилей после окончания кризиса с выпуском полупроводниковых микросхем. Таким образом они намерены поддерживать стоимость продукции на повышенном уровне.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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