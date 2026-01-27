Стали известны лидеры китайского рынка в сегменте люксовых автомобилей

В Китае опубликован рейтинг самых продаваемых легковых автомобилей по итогам 2025 года. Примечательно, что список пополнился парой китайских моделей

Лидерами сегмента по-прежнему остаются европейские бренды. Первые три места заняли Porsche Cayenne, Land Rover Range Rover и Land Rover Defender. Далее следуют Porsche Panamera, Mercedes-Maybach S-Class, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series, Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover Sport, и десятку лидеров замыкает BMW X7.

Несмотря на то, что топ рейтинга в Китае традиционно занимают европейские бренды, в прошлом году заметный рост продаж получили модели BYD Yangwang U8L и Yangwang U8, которые заняли пятнадцатое и шестнадцатое места соответственно. Само появление китайских моделей в этом рейтинге считается важным шагом для отрасли.

Эксперты отмечают, что выход брендов вроде Yangwang, Hongqi и Maextro в ультралюксовый сегмент говорит о росте амбиций китайского автопрома. Пока конкурировать с мировыми лидерами по объемам продаж сложно, но сам факт присутствия в этом сегменте уже меняет расстановку сил на крупнейшем автомобильном рынке мира.

