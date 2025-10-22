Volkswagen оказался на грани кризиса

Концерн Volkswagen столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. По данным немецких СМИ, в бюджете компании на 2026 год выявлена дыра в размере 11 миллиардов евро. Эти средства необходимы для поддержания инвестиций в разработку новых моделей и перехода на электромобили, однако в текущих условиях концерн вынужден искать способы экономии

Сокращения затронут маркетинг и часть инвестиционных проектов. Кроме того, руководство рассматривает продажу нескольких дочерних компаний, включая дизайнерскую фирму Italdesign, инжиниринговую фирму IAV и производителя двигателей Everllence, ранее известного как MAN Energy. Отмечается, что даже при реализации этих мер удастся покрыть лишь часть дефицита средств.

Ситуация усложняется и резкими перестановками в руководстве компании. Глава концерна Оливер Блюме, три года совмещавший руководство Volkswagen и Porsche, оставит пост в пользу бывшего технического директора Ferrari Михаэля Лайтерса. По словам топ-менеджеров концерна, Volkswagen нуждается в глубокой реструктуризации. В компании признают, что текущая структура с множеством брендов и пересекающихся направлений слишком громоздка и неэффективна. В Volkswagen также опасаются, что при дальнейшем ухудшении финансовых показателей кредитные агентства могут понизить рейтинг компании до спекулятивного уровня, что приведет к долгам на миллиарды евро в год.