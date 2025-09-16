Автомобильный портал Motorpage
16 сен 2025

Стало известно какие автомобили в России угоняют чаще всего

Автор фото: ru.freepik.com

Количество автоугонов в России за январь–август 2025 года выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. Лидерами антирейтинга снова стали корейские бренды Hyundai и Kia, на которые пришлось по 17% всех краж

На втором месте оказался Lexus с 14% угонов, при этом внедорожник Lexus LX стал самой угоняемой моделью года, заняв 8% от общего числа случаев. Чуть реже преступники выбирали Lada (11%), Toyota и Mitsubishi (по 8%), а также Mercedes-Benz (5,7%).

Особое внимание экспертов привлек рост числа угонов китайских автомобилей. Если в прошлом году их доля составляла всего 3%, то теперь она выросла до 8,5%. Чаще всего в зоне риска оказываются Chery и Lixiang.

География краж также претерпела изменения. Лидером по числу страховых случаев остается Москва (28%), за ней идут Санкт-Петербург (20%) и Краснодарский край (11%). Другие регионы, включая Татарстан, Кемеровскую и Ростовскую области, а также Хабаровский край, в совокупности дали около 2,8% угонов.

Преступники чаще действуют утром (34% случаев в интервале 07:00–11:00) и ночью (26% между 00:00–06:00). По словам специалистов, автомобили с современными иммобилайзерами и телематикой реже становятся добычей злоумышленников.

