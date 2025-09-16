Автомобильный портал Motorpage
16 сен 2025

В России запустят проверку ОСАГО через камеры. Как это будет работать?

Автор фото: Unsplash.com

С 1 ноября 2025 года в России начнет действовать система автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Об этом сообщил генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин

Камеры будут фиксировать номер автомобиля, после чего информация автоматически сверяется с базой ОСАГО. Если полис действующий, снимки сразу удаляются. В случае его отсутствия запрос повторится на следующий день, что должно исключить ошибочные штрафы, например, при задержке обновления базы. Галушин подчеркнул, что проверка будет проходить неоднократно, чтобы свести к минимуму риск некорректных постановлений.

Идея контролировать наличие страховки через камеры обсуждается уже несколько лет, но толчком к внедрению стало поручение президента Владимира Путина. Ранее Российский союз автостраховщиков планировал начать эксперимент весной 2025 года, однако проект перенесли. Теперь страховщики уверяют, что технических препятствий больше нет.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

