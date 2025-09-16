В России запустят проверку ОСАГО через камеры. Как это будет работать?

С 1 ноября 2025 года в России начнет действовать система автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Об этом сообщил генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин

Камеры будут фиксировать номер автомобиля, после чего информация автоматически сверяется с базой ОСАГО. Если полис действующий, снимки сразу удаляются. В случае его отсутствия запрос повторится на следующий день, что должно исключить ошибочные штрафы, например, при задержке обновления базы. Галушин подчеркнул, что проверка будет проходить неоднократно, чтобы свести к минимуму риск некорректных постановлений.

Идея контролировать наличие страховки через камеры обсуждается уже несколько лет, но толчком к внедрению стало поручение президента Владимира Путина. Ранее Российский союз автостраховщиков планировал начать эксперимент весной 2025 года, однако проект перенесли. Теперь страховщики уверяют, что технических препятствий больше нет.