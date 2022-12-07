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7 дек 2022

Столичные власти составили список необходимых для автомобилиста вещей

Столичные власти составили список необходимых для автомобилиста вещей

Дептранс Москвы составил список необходимых вещей во время зимних поездок. Указанные предметы обеспечат комфорт и безопасность поездки.

На первой строчке своеобразного рейтинга оказался скребок и щетка для очистки машины от снега. На втором месте специалисты дептранса поставили лопату – чтобы освобождать транспортное средство из возможных сугробов. На случай, если ледяная корка заблокировала дверной замок, эксперты предлагают запастись размораживателем для стекол и замков. Еще одним незаменимым помощником во время зимних поездок станет незамерзайка.

Между тем, опытные водители советуют возить с собой и провода для подзарядки аккумуляторов, так как последние, особенно, если их возраст сравнительно высок, быстро разряжаются, особенно в моменты долгого простоя машины.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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