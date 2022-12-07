Столичные власти составили список необходимых для автомобилиста вещей

Дептранс Москвы составил список необходимых вещей во время зимних поездок. Указанные предметы обеспечат комфорт и безопасность поездки.

На первой строчке своеобразного рейтинга оказался скребок и щетка для очистки машины от снега. На втором месте специалисты дептранса поставили лопату – чтобы освобождать транспортное средство из возможных сугробов. На случай, если ледяная корка заблокировала дверной замок, эксперты предлагают запастись размораживателем для стекол и замков. Еще одним незаменимым помощником во время зимних поездок станет незамерзайка.

Между тем, опытные водители советуют возить с собой и провода для подзарядки аккумуляторов, так как последние, особенно, если их возраст сравнительно высок, быстро разряжаются, особенно в моменты долгого простоя машины.