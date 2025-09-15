Суд запустил процедуру банкротства Volkswagen в России

Арбитражный суд Москвы ввел локальную процедуру банкротства в отношении немецкого автоконцерна Volkswagen. Решение предполагает включение в конкурсную массу всех активов VW, сохранившихся на территории России

Основанием для процесса стал долг в размере 17 млрд рублей, взысканный с Volkswagen в пользу завода «НАЗ» за срыв соглашения о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW. Позднее право требования перешло к компании «Камее», выкупившей его за 120 млн рублей.

В суде представители концерна настаивали на том, что процедура необоснованная, так как деятельность в России вела компания «Фольксваген Групп Рус», которая была уже продана новым владельцам. Однако суд отклонил эти доводы. Таким образом, недвижимая собственность, интеллектуальное и иное имущество будут выставлены на торги для погашения задолженности.