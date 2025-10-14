Тарифы на проезд по МСД выросли до 90 рублей

С 13 октября в Москве увеличились тарифы на проезд по Московскому скоростному диаметру. Теперь за один участок нужно заплатить 10 рублей, а полный проезд по всей 68-километровой магистрали обойдется в 90 рублей

МСД соединяет север, восток и юг столицы и ежедневно обслуживает более 400 тысяч автомобилистов. Платный режим был введен в феврале 2025 года и действует только в часы пик: с 7 до 11 утра и с 16 до 20 часов вечера. Столичные власти таким образом хотят отрегулировать транспортный поток и снизить перегруженность магистрали.

Для автомобилей оперативных служб, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также для такси с лицензией Москвы и области проезд по-прежнему остается бесплатным.