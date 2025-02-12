Тарифы Трампа приведут к удорожанию около 20% всех новых автомобилей в США

Протекционистская политика новой администрации Дональда Трампа может оказать значительное влияние на американский автомобильный рынок. Согласно последним данным, около 20% всех новых автомобилей, продаваемых в США, могут попасть под действие новых пошлин. Особенно сильно это коснётся таких автопроизводителей, как Volkswagen, Stellantis и Nissan

В прошлом году в США было продано 16,1 млн легковых автомобилей, из которых 9,86 млн (61%) были произведены на территории страны. Эти машины избежат новых 10% тарифов, а также возможных 25% пошлин на импорт из Мексики и Канады, которые пока приостановлены на 30 дней. При этом в 2024 году в США было импортировано 2,19 млн автомобилей, произведенных в Мексике, что составляет 13,6% от общего объема продаж.

При этом импорт автомобилей из Мексики продолжает расти. Объемы поставок увеличились на 13%, по сравнению с предыдущим годом, тогда как производство автомобилей в США выросло лишь на 1,7%. В то же время, из Канады было ввезено 717 тыс. автомобилей (4,5% рынка), а из Китая — 57 тыс. (0,4%).

Особенно сильный удар могут испытать бренды Volkswagen, Stellantis и Nissan. У Volkswagen 44% автомобилей, продаваемых на территории США, производятся в Мексике. По данным аналитического агентства JATO Dynamics, четыре из пяти самых популярных моделей VW в США собираются именно в Мексике. Если эти автомобили попадут под 25%-ные пошлины, компания неизбежно будет вынуждена поднять цены или перераспределить производство в другие страны.

Схожая ситуация у Stellantis: более 40% её автомобилей, продаваемых в США, собираются в Мексике и Канаде. Nissan также импортирует более 30% своих машин из Мексики, а у Toyota этот показатель находится в районе 25%.

Эксперты также не исключают, что в будущем тарифы могут затронуть автомобили из Европейского союза. В 2024 году в США было ввезено 821 тыс. машин европейского производства, большинство из которых принадлежат маркам Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz.

