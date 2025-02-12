Автомобильный портал Motorpage
12 фев 2025

Тарифы Трампа приведут к удорожанию около 20% всех новых автомобилей в США

Тарифы Трампа приведут к удорожанию около 20% всех новых автомобилей в США

Протекционистская политика новой администрации Дональда Трампа может оказать значительное влияние на американский автомобильный рынок. Согласно последним данным, около 20% всех новых автомобилей, продаваемых в США, могут попасть под действие новых пошлин. Особенно сильно это коснётся таких автопроизводителей, как Volkswagen, Stellantis и Nissan

В прошлом году в США было продано 16,1 млн легковых автомобилей, из которых 9,86 млн (61%) были произведены на территории страны. Эти машины избежат новых 10% тарифов, а также возможных 25% пошлин на импорт из Мексики и Канады, которые пока приостановлены на 30 дней. При этом в 2024 году в США было импортировано 2,19 млн автомобилей, произведенных в Мексике, что составляет 13,6% от общего объема продаж.

При этом импорт автомобилей из Мексики продолжает расти. Объемы поставок увеличились на 13%, по сравнению с предыдущим годом, тогда как производство автомобилей в США выросло лишь на 1,7%. В то же время, из Канады было ввезено 717 тыс. автомобилей (4,5% рынка), а из Китая — 57 тыс. (0,4%).

Особенно сильный удар могут испытать бренды Volkswagen, Stellantis и Nissan. У Volkswagen 44% автомобилей, продаваемых на территории США, производятся в Мексике. По данным аналитического агентства JATO Dynamics, четыре из пяти самых популярных моделей VW в США собираются именно в Мексике. Если эти автомобили попадут под 25%-ные пошлины, компания неизбежно будет вынуждена поднять цены или перераспределить производство в другие страны.

Схожая ситуация у Stellantis: более 40% её автомобилей, продаваемых в США, собираются в Мексике и Канаде. Nissan также импортирует более 30% своих машин из Мексики, а у Toyota этот показатель находится в районе 25%.

Эксперты также не исключают, что в будущем тарифы могут затронуть автомобили из Европейского союза. В 2024 году в США было ввезено 821 тыс. машин европейского производства, большинство из которых принадлежат маркам Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
SOUEAST S09 (2025) вид спереди

Кроссоверы SOUEAST S07 и S09 стали доступнее

11 февраля 2025

В России выросло производство автомобильных шин

11 февраля 2025

В Китае стартуют продажи BMW X3 с увеличенной колесной базой

11 февраля 2025

Hyundai и Kia запретили своим сотрудникам использовать DeepSeek

11 февраля 2025
Changan Deepal S09 (2025)

Changan представил новый флагманский гибридный кроссовер Deepal S09

11 февраля 2025
Exeed VX (2025)

Chery представила Exeed VX с гибридной силовой установкой

10 февраля 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetta VA3 - jetta va3 (2023) в категории «до двух миллионов» Тест драйв
06 февраля 2025

Jetta VA3
"В категории «до двух миллионов»"
Jetta VS7 - jetta vs7 (2022) вместо kodiaq?
Тест драйв
31 января 2025

Jetta VS7
"Вместо Kodiaq?"
Changan Hunter - changan hunter plus (2023) когда охота путешествовать
Тест драйв
27 января 2025

Changan Hunter
"Когда охота путешествовать"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 6 0 1