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23 июл 2025

Tesla открыла свой первый ретро-футуристический ресторан и автокинотеатр в Лос-Анджелесе

Tesla открыла свой первый ретро-футуристический ресторан и автокинотеатр в Лос-Анджелесе

В Голливуде начал работу первый в истории развлекательный центр Tesla с рестораном, автокинотеатром и фирменной зарядной станцией для электрокаров

Двухэтажное здание выполнено в ретро-футуристическом стиле. На первом уровне расположены кухня, бар и закрытая обеденная зона, а на крыше открытая терраса с баром и столиками. Общая площадь закрытых помещений составляет около 353 кв. метра, а наружной зоны — 511 кв. метров.

Одной из особенностей нового объекта стала возможность заказа еды прямо из автомобиля. Для водителей Tesla предусмотрена синхронизация экрана мультимедийной системы с фильмами, которые будут транслироваться на двух 45-футовых LED-экранах. Каждый фильм рассчитан примерно на 30 минут (среднее время быстрой зарядки электромобиля).

На территории установлены 32 зарядные станции Tesla Supercharger V4, однако в будущем их количество может увеличиться до 75. Кухню возглавил известный американский шеф-повар Эрик Гринспен, а в меню входят классические блюда американской закусочной (бургеры, молочные коктейли и сэндвичи).

Идею создать подобное пространство Илон Маск впервые озвучил ещё в 2018 году, описывая ее как сочетание атмосферы фильма «Бриолин» и мультсериала «Джетсоны». Строительство началось осенью 2023 года, а в июле 2025-го Маск лично посетил ресторан и высоко оценил работу.

При написании новости использовалась информация:
Tesla

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