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25 мар 2025

Tesla теряет лояльность покупателей: Американцы начали сдавать свои электрокары в трейд-ин

Tesla теряет лояльность покупателей: Американцы начали сдавать свои электрокары в трейд-ин
Автор фото: freepik.com

Согласно данным аналитического агентства Edmunds, в марте 2025 года автомобили Tesla составили 1,4% от всех машин, переданных дилерам, что в три раза превышает показатель марта прошлого года (0,4%)

Причиной массового отказа от электромобилей Tesla стали протесты против Илона Маска, который возглавил новое ведомство в администрации Дональда Трампа. Его политика по сокращению госаппарата и отмене гуманитарных программ вызвала недовольство активистов. В соцсетях все чаще появляются видео, на которых владельцы отказываются от своих Tesla, а в ряде случаев автомобили компании подвергались нападениям и поджогам.

Одновременно снижается интерес покупателей к новым моделям бренда. В феврале 2025 года доля запросов на покупку Tesla упала до 1,8%, что является минимальным показателем с октября 2022 года. Продажи компании также просели: в феврале Tesla реализовала на 10% меньше автомобилей, чем месяцем ранее.

При написании новости использовалась информация:
reuters

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