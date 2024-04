The Grand Tour перезапустят без Кларксона, Хаммонда и Мэя

Стало известно, что стриминговый сервис Amazon Prime нашел нового продюсера для автомобильного шоу The Grand Tour. Сериал полностью переосмыслят и запустят уже с новым составом ведущих

При этом речь идет не только об участии знаменитой тройки британских автожурналистов, но и перспективах существования автомобильного шоу The Grand Tour в целом. Судьба телепрограммы может сложиться таким же образом, что и многострадального Top Gear. И все же, Amazon Prime нашла нового продюсера в лице британской студии Lambert, которая известна по созданию шоу Race Across The World, где участники на разных видах транспорта соревнуются, чтобы добраться до пункта назначения. Пока неизвестно, сохранит ли The Grand Tour свой привычный формат или это уже будет совершенно новое реалити-шоу.

На самом деле, об уходе трио было известно уже давно. Джереми Кларксон в январе этого года заявлял, что покидает The Grand Tour, поскольку не испытывает большого интереса к современным электромобилям. Вероятно, понимая, что шоу не будет иметь смысла без традиционного состава ведущих, Хаммонд и Мэй также выразили желание уйти из проекта. У каждого из них есть свои собственные шоу как на платных стримингах, так и на YouTube.