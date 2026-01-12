Автомобильный портал Motorpage
12 янв 2026

Toyota bZ3 в Китае «поумнел» и получил лидар

Автор фото: фирма-производитель

Совместное предприятие FAW Toyota вывело на китайский рынок обновленную версию электроседана bZ3 под названием Smart Home Edition. Главным нововведением стал комплекс помощи водителю, работающий с использованием лидара

Согласно опубликованной информации, Toyota bZ3 Smart Home Edition оборудован 32 датчиками и камерами, а программное обеспечение было разработано IT-компанией Momenta. Среди «фишек» водительских ассистентов числится удаленная парковка и практически полностью автономное движение в городском потоке.

Кроме этого, новая версия получила горизонтальный 15,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы вместо вертикального. Информационно-развлекательная система оборудована голосовым помощником на базе искусственного интеллекта.

Силовая установка осталась прежней. Модель предложена с электромотором мощностью 184 или 245 л.с. Емкость аккумулятора — 49,9 или 65,3 кВт*ч. Максимальный запас хода — 517 и 616 км соответственно.
 

