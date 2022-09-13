Toyota GR Yaris получит 304-сильный двигатель от экстремальной Corolla

«Заряженному» хэтчбеку Toyota GR Yaris может достаться мотор от хардкорной GR Corolla Morizo Edition.

Речь идет о стандартном моторе 1.6 с турбонаддувом, мощность которого путем некоторых доработок была доведена до трехсот лошадиных сил. Сообщается, что автомобиль будет способен разогнаться до сотни за пять секунд ровно.

Что касается коробки передач, то в стандартном оснащении будет использована 6-ступенчатая механика, причем инженеры разрабатывают и версию, где двигатель работает с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Среди прочих деталей инсайдеры отмечают, что у машины будет аскетичный интерьер, причем задний диван здесь будет удален.