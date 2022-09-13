Автомобильный портал Motorpage
13 сен 2022

Toyota GR Yaris получит 304-сильный двигатель от экстремальной Corolla

Toyota GR Yaris получит 304-сильный двигатель от экстремальной Corolla
Автор фото: фирма-производитель

«Заряженному» хэтчбеку Toyota GR Yaris может достаться мотор от хардкорной GR Corolla Morizo Edition. 

Речь идет о стандартном моторе 1.6 с турбонаддувом, мощность которого путем некоторых доработок была доведена до трехсот лошадиных сил.  Сообщается, что автомобиль будет способен разогнаться до сотни за пять секунд ровно.

Что касается коробки передач, то в стандартном оснащении будет использована 6-ступенчатая механика, причем инженеры разрабатывают и версию, где двигатель работает с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Среди прочих деталей инсайдеры отмечают, что у машины будет аскетичный интерьер, причем задний диван здесь будет удален.  

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Alpine : Genesis G90

Genesis G90 превратили в броневик

13 сентября 2022
Volkswagen Arteon (2021)

Назван преемник Volkswagen Arteon

13 сентября 2022

Американцы назвали самые важные критерии при выборе автомобиля

13 сентября 2022

На португальской свалке обнаружили очень редкий Audi

13 сентября 2022
Chevrolet Corvette Z06 (2023)

Владелец Chevrolet Corvette сможет сам себе собрать двигатель

13 сентября 2022
Peugeot 308

Peugeot 308 превратили в электрокар

13 сентября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander (2021) они по-прежнему в строю Тест драйв
09 сентября 2022

Mitsubishi Outlander
"Они по-прежнему в строю"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) зачем он ходил к офтальмологу
Тест драйв
04 сентября 2022

Skoda Kodiaq
"Зачем Skoda Kodiaq ходил к офтальмологу"
JAC T6 - jac t6 (2019) «наследник-консерватор»
Тест драйв
30 августа 2022

JAC T6
"«Наследник-консерватор»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 4 4 2