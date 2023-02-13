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13 фев 2023

Угоны автомобилей в Москве искореняются

Угоны автомобилей в Москве искореняются

Сергей Собянин заявил, что благодаря отлаженной работе комплексов фотофиксации, количество угонов в столице сократилось на 93 процента

Как отмечается в официальном Telegram-канале столичного градоначальника, в 2012 году, когда в городе только начали устанавливать камеры, было зафиксировано 13 тысяч таких преступлений. К 2022-му этот показатель уменьшился до 948 случаев.

На сегодняшний день в столичном регионе работает более четырех тысяч камер. Причем их количество неуклонно растет. Расширяется и функционал - не так давно устройства научились распознавать непристегнутый ремень безопасности у водителя и пассажиров, а также использование шофером мобильного телефона во время управления автомобилем.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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