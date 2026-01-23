В 2026 году проезд по платным дорогам может стать дороже

Государственная компания «Автодор» не исключает очередной корректировки тарифов на проезд по платным трассам. Как сообщил глава компании Вячеслав Петушенко, вопрос возможного повышения цен будет рассматриваться в 2026 году с учетом текущей экономической ситуации и условий действующих контрактов

По словам руководителя «Автодора», инфляция и рост расходов напрямую влияют на себестоимость эксплуатации магистралей. Существенную долю затрат составляют содержание дорожного полотна, обслуживание инфраструктуры и обеспечение безопасности движения. При этом в компании подчеркивают, что чрезмерное увеличение тарифов может привести к снижению транспортного потока, поэтому любые решения будут приниматься взвешенно.

Финансовые итоги 2025 года показали, что сбор платы за проезд по платным дорогам достиг 140 млрд рублей. При этом структура доходов заметно изменилась. К примеру, доля трассы М-4 «Дон» снизилась до 47%, поскольку автомобилисты стали активнее пользоваться М-11 «Нева», М-12 и Центральной кольцевой автодорогой.

Последняя индексация тарифов состоялась в феврале 2025 года и проводилась в пределах инфляции. Тогда проезд от Москвы до Краснодара по М-4 «Дон» подорожал до 4 610 рублей, поездка по М-11 от Солнечногорска до Санкт-Петербурга стала стоить 3 550 рублей, а маршрут от Москвы до съезда на Казань по М-12 оценили в 4 825 рублей.

