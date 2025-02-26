В Бельгии прошло крупнейшее в мире световое шоу с участием электрокаров Tesla

Владельцы автомобилеи? Tesla провели самое масштабное синхронное световое шоу в истории. Мероприятие состоялось 24 февраля на площадке DronePort в Синт-Тре?и?дене (Бельгия) и собрало 1 150 электромобилеи?, что стало новым мировым рекордом

Помимо световых эффектов автомобилеи?, в представлении участвовали дроны, которые в небе формировали логотип Tesla и другие графические элементы. Мероприятие организовали клубы владельцев Tesla из Бельгии и Нидерландов. Один из главных инициаторов шоу Саи?мон Поллок сообщил, что следующее масштабное представление состоится в конце марта марта в Чаттануге (США) в рамках Chattanooga Charge.

За последние годы Tesla-сообщество организовало несколько световых шоу. В Сан-Луис-Обиспо (США) к автомобильному сборищу присоединился музыкальныи? исполнитель Рави Джакотия. В Зальцбурге (Австрия) световое шоу стало частью романтического предложения руки и сердца. В Финляндии в 2023 году участие приняли 687 автомобилеи?, а в Германии предыдущии? рекорд составил 255 машин.