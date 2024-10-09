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9 окт 2024

В ГАИ предложили запретить удлинять раму и устанавливать более мощные моторы на автомобили

В ГАИ предложили запретить удлинять раму и устанавливать более мощные моторы на автомобили

Госавтоинспекция подготовила проект по запрету замены в автомобилях моторов на более мощные агрегаты. Кроме этого, в документе прописан запрет на удлинения рамы авто, в случае если данное техническое решение не было предусмотрено производителем

Главным образом новые ограничения коснутся тех автовладельцев, кто решит тюнинговать свой грузовичок в кустарных условиях. В частности, это делается для того, чтобы увеличить размер кузова и соответственно грузоподъемность своего транспортного средства. К тому же, зачастую за этим следует замена стандартного мотора на более мощный. ГАИ предложили запретить полностью такой самодельный тюнинг, оставив только возможность замены штатного агрегата на более мощный, в случае если его характеристики не превышают 25% от заводских параметров.

Введение соответствующей инициативы объясняется существующими рисками возникновения серьезных ДТП с участием таких модифицированных машин. В ГАИ считают, что самодельные рамы в какой-то момент не смогут выдержать нагрузки, а более мощные моторы могут “порвать” трансмиссию.

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