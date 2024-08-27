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27 авг 2024

В ГАИ создали чат-бот, в котором можно пожаловаться на пьяного водителя и получить награду

В ГАИ создали чат-бот, в котором можно пожаловаться на пьяного водителя и получить награду

Госавтоинспекция Перми в своем Telegram-канале сообщила о создании специального чат-бота, в который можно пожаловаться на пьяных водителей. Бдительных граждан будут вознаграждать суммой в размере 5000 рублей

Рассказать о правонарушении может любой гражданин РФ совершеннолетнего возраста. Достаточно отправить номер машины, марку, цвет и место, где был замечен пьяный водитель. Если соответствующее нарушение подтвердится, то ГАИ обещает награду в 5000 рублей. Отмечается, что такая инициатива позволит повысить безопасность на дорогах. Правительство выделило из бюджета 250 000 рублей на выплаты бдительным гражданам.

Также через чат-бот жители Пермского края могут подать заявку на посещение музея ГАИ, направить уведомление об организованной перевозке групп детей автобусами или просто предложить свои идеи о том, как повысить безопасность на дорогах.

При написании новости использовалась информация:
t.me/gibdd

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