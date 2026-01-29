Автомобильный портал Motorpage
29 янв 2026

В Госдуме предлагают вывести тюнинг автомобилей из серой зоны

В Госдуме предлагают вывести тюнинг автомобилей из серой зоны
Автор фото: ru.freepik.com

Депутаты фракции «Новые люди» предложили упростить процедуру согласования изменений в конструкции транспортных средств и направили соответствующее обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву

Авторы инициативы отмечают, что действующая система оформления тюнинга отличается излишней сложностью. По их словам, владельцы автомобилей сталкиваются с многоступенчатой бюрократической процедурой, значительными временными затратами и высокой стоимостью оформления. В результате многие автолюбители отказываются от легализации доработок, что способствует развитию серого рынка.

Парламентарии предлагают пересмотреть существующие этапы регистрации изменений и оптимизировать сам порядок согласования. Отдельное внимание уделено косметическим доработкам, которые не влияют на безопасность дорожного движения. Такие изменения, по мнению депутатов, целесообразно перевести на уведомительный формат без обязательного согласования.

В Госдуме считают, что упрощение правил позволит снизить административную нагрузку на сотрудников ГАИ, сократить объем нелегальных услуг в сфере тюнинга и повысить качество выполняемых работ.
 

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Китай сделает систему AEB обязательной для большинства автомобилей

29 января 2026

Genesis показал, как может выглядеть внедорожный суперкар на 1100 л.с. И это не электрокар

29 января 2026

Китайская компания Yuchai представила систему, которая способна превратить электрокар в гибрид

28 января 2026

На заводе УАЗ сменится генеральный директор

28 января 2026

Volkswagen призвал владельцев ID.4 воздержаться от привычной зарядки автомобиля

28 января 2026

Продажи автомобилей с пробегом обновили рекорд

28 января 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Jetour T2 - jetour t2 discovery (2024) для города и бездорожья
Тест драйв
20 января 2026

Jetour T2
"Для города и бездорожья"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 7 9 5