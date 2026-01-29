В Госдуме предлагают вывести тюнинг автомобилей из серой зоны

Депутаты фракции «Новые люди» предложили упростить процедуру согласования изменений в конструкции транспортных средств и направили соответствующее обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву

Авторы инициативы отмечают, что действующая система оформления тюнинга отличается излишней сложностью. По их словам, владельцы автомобилей сталкиваются с многоступенчатой бюрократической процедурой, значительными временными затратами и высокой стоимостью оформления. В результате многие автолюбители отказываются от легализации доработок, что способствует развитию серого рынка.

Парламентарии предлагают пересмотреть существующие этапы регистрации изменений и оптимизировать сам порядок согласования. Отдельное внимание уделено косметическим доработкам, которые не влияют на безопасность дорожного движения. Такие изменения, по мнению депутатов, целесообразно перевести на уведомительный формат без обязательного согласования.

В Госдуме считают, что упрощение правил позволит снизить административную нагрузку на сотрудников ГАИ, сократить объем нелегальных услуг в сфере тюнинга и повысить качество выполняемых работ.

